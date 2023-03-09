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Лига чемпионов

Сегодня, 17:31

Кечинов заявил, что для Неймара команда находится на втором месте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, могло ли отсутствие бразильского форварда Неймара в составе «ПСЖ» повлиять на поражение французской команды от мюнхенской «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В последнее время, мне кажется, он занимается каким-то самолюбованием, и для него команда на втором месте. Для него главное — кого-то красиво обыграть в центре поля, прокинуть между ног. Но это никому не нужно, команде это только идет во вред», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

«Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в ответном матче со счетом 2:0, забитыми мячами в составе немецкой команды отметились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри. Первая игра закончилась победой мюнхенцев 1:0.

Неймар пропустил игру, он выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/09/19925581.shtml
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