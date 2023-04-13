Кьер: «Постараемся сделать все возможное для общей победы»

Защитник «Милана» Симон Кьер прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нам пришлось нелегко в начале матча. «Наполи» мог забить уже на второй минуте. Затем мы забили с первого или второго шанса и могли удвоить преимущество. Но таков футбол на самом высоком уровне. Матч состоит из разных отрезков. Сначала одна команда владеет преимуществом, потом — другая.

Атмосфера сегодня была просто потрясающей. Мы играем ради таких вечеров. Я жду еще одного трудного матча, равного. Такого же, как сегодня. Постараемся сделать все возможное для общей победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьера.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.