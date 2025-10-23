Кейн обошел Дрогба и поднялся на 17-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил 45 голов в Лиге чемпионов и занял 17-е место среди лучших бомбардиров турнира.

Кейн отметился голом в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (4:0).

32-летний форвард превзошел по количеству голов нападающего Дидье Дрогба, который забил 44 мяча. Однако Кейн сыграл в Лиге чемпионов 60 матчей, а Дрогба — 92. На 16-м месте находится Филиппо Индзаги с 46 голами за 81 матч.

Рекордсменом по числу голов в главном еврокубке остается Криштиану Роналду, забивший 140 мячей.

В текущем сезоне Кейн забил 20 голов и сделал три результативные передачи в 12 матчах за «Баварию» во всех турнирах.