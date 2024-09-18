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Сегодня, 05:50

Кейн повторил достижение Алана Смита в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото AFP
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил покер в матче с загребским «Динамо» (9:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Кейн стал первым автором покера из Англии за 33 года. Ранее четыре гола за матч на этом турнире забивал англичанин Алан Смит в 1991 году.

По итогам этого матча Кейн обошел Уэйна Руни (30) по количеству голов в ЛЧ/Кубке европейских чемпионов среди английских футболистов. 31-летний футболист с 33 голами стал самым результативным игроком из Англии в Лиге чемпионов.

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Гарри Кейн забил четыре гола в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Загреб (9:2). Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ
Гарри Кейн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария

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