Кейн объяснил, за счет чего «Бавария» обыграла «Галатасарай» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Тяжелая игра. Но именно такого матча мы и ждали. Выездной поединок был похожим. Думаю, что на этот раз мы лучше контролировали игру. Особенно в первом тайме. Нам удавалось подбираться к воротам соперника, не хватило лишь завершающей передачи или удара. Знали, что надо лишь сохранить этот импульс после перерыва», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

«Бавария» нбарала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы А. «Галатасарай» с 4 очками занимает 3-е место.