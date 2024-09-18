Кейн стал самым результативным английским игроком в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил покер в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (9:2).

Кейн побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (30) по количеству голов в ЛЧ/Кубке европейских чемпионов среди английских футболистов. На счету 31-летнего футболиста теперь 33 мяча. Третье место занимает Рахим Стерлинг, у которого 27 голов в ЛЧ.

Также Кейн стал первым футболистом в истории, который забил три гола с пенальти в матче Лиги чемпионов.

В следующем матче Лиги чемпионов 2 октября «Бавария» сыграет против «Астон Виллы», а «Динамо» в этот же день встретится с «Монако».