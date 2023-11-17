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Лига чемпионов

Сегодня, 09:53

Кейн заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе «Баварии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе мюнхенского клуба.

«Конечно, давление ожиданий победы в Лиге чемпионов — это часть игры за один из крупнейших клубов мира. От нас ждут победы в Лиге чемпионов, и я знаю, что я здесь, чтобы помочь в этом. Я тоже хочу ее завоевать», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

«Бавария» лидирует в группе А, набрав 12 очков.

29 ноября немецкий клуб встретится с «Копенгагеном». Начало — в 23:00 мск.

Гарри Кейн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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