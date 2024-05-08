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Сегодня, 05:14

Мбаппе: «Старался помочь своей команде, как мог. Этого было недостаточно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны были забить. У нас были моменты, но когда ты не забиваешь и не эффективен, сложно выйти в следующий раунд. Наша команда отдала очень многое на поле, старалась сделать так, чтобы каждый, кто был на трибунах, гордился. Этого было недостаточно. Нам придется продолжать работать, потому что нам еще предстоит финал в Кубке Франции (25 мая, против «Лиона»). Сезон не заканчивается, потому что Кубок Франции — важная цель.

Я старался помочь своей команде, как мог. Этого было недостаточно. Когда мы говорим об эффективности в штрафной, думаю, что я — первая цель. Я тот парень, который должен забивать голы и быть решительным. Когда все удается, я забираю весь свет, когда не получается, мне приходится забирать и всю тень. С этим нет проблем. Первым, кто должен был забить в этот вечер, был я. Теперь это прошлое, придется смириться с этим, будь то я или команда», — цитирует L'Equipe Мбаппе.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

 
Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. «Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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