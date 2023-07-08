Мбаппе: «Вопрос о неудачах «ПСЖ» в ЛЧ не ко мне, а к тем, кто строит клуб»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о том, почему клубу все еще не удалось завоевать свой первый титул в Лиге чемпионов.

Отвечая на вопрос о неудачах клуба, Мбаппе признался, что не знает, «чего не хватает «ПСЖ», и призвал журналистов задать этот вопрос «людям, которые создают команду, которые организуют состав, которые строят клуб».

«Игроки команды отдали все силы в ЛЧ. Иногда в футболе ты сталкиваешься с тем, что мы называем «стеклянным потолком». Поэтому это вопрос не столько ко мне, сколько к тем, кто выше меня. Я забил около сорока голов на клубном уровне, около десяти за свою сборную. Я был лучшим игроком и лучшим бомбардиром пятый год подряд в лиге 1. В Лиге чемпионов, к сожалению, я получил травму перед первым матчем с «Баварией», и в ответной игре мы были беспомощны. Но в групповом этапе, я думаю, я был решающим игроком. Конечно, я мог бы выступить и лучше. Но и я не смог сотворить никакого волшебства», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей уступил «Баварии» (0:1, 0:2) в 1/8 финала.

Лучшим результатом парижан на этом турнире был выход в 2020 году в финал, в котором «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1).