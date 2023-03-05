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Лига чемпионов

Сегодня, 06:08

Мбаппе: «ПСЖ» едет в Мюнхен за победой. Мы настроены решительно и снова верим в себя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал предстоящий ответный матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

24-летний игрок забил «Нанту» (4:2) в 26-м туре лиги 1 — это его 201-й мяч в составе парижан. Он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов).

«Если бы мне сказали, что я забью рекордный гол, нося капитанскую повязку, я бы не поверил. Это индивидуальное достижение, но я здесь ради командных. Мы едем в Мюнхен для того, чтобы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, мы вернули уверенность в себе и настроены решительно», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ» состоится 8 марта. Начало — в 23.00 мск.

Килиан Мбаппе
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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