Киммих — о победе над «Копенгагеном»: «Невероятно трудный матч. Потребовалось много терпения»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Копенгагеном» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Невероятно трудный матч. Потребовалось много терпения. Мы смогли отыграться. Это был важный момент. У нас хорошая скамейка. Это уже не раз спасало нас в этом сезоне. Чтобы одержать победу, как сегодня, 11 игроков мало. Нужны дополнительные силы», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

«Бавария» с 6 очками лидирует в группе A. «Копенгаген» занимает 3-е место (1 очко).