Киммих рассказал об ожиданиях от встречи «Баварии» с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«Мы знаем, что «Копенгаген» очень хорош дома, в прошлом сезоне он не проигрывал на своем стадионе в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому нам нужно быть хорошо подготовленными», — сказал Киммих на пресс-конференции.

Встреча команд состоится сегодня, 3 октября. Начало — в 22.00 мск.

Датская команда с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Мюнхенский коллектив располагается на первой строчке с тремя очками.