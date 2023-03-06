0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:05

Кингсли Коман рассказал, что думает об оскорблениях со стороны фанатов «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Вингер «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением об оскорблениях со стороны болельщиков «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В той встрече француз забил единственный гол и принес мюнхенскому клубу победу.

«В первом матче с «ПСЖ» парижские фанаты меня оскорбляли. Но я сказал себе: «Хорошо, ты не должен менять мнение из-за пары человек». Когда ты забиваешь, тебе всегда хочется прокатиться на коленях, но я хотел проявить уважение к команде, в которой провел 7 лет», — цитирует Комана Canal+.

С 2005 по 2013 год футболист был в системе «ПСЖ». За основную команду парижан он провел 3 матча.

Кингсли Коман
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
«Виктория» Пльзень — «Барселона»: видеообзор матча
«Марсель» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча
«Спортинг» — «Айнтрахт»: видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аякс»: видеообзор матча
«Порту» — «Атлетико»: видеообзор матча
«Байер» — «Брюгге»: видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: видеообзор матча
«Аякс» — «Ливерпуль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе пообещал хет-трик в ворота «Баварии»: «И даже больше!»