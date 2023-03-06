Кингсли Коман рассказал, что думает об оскорблениях со стороны фанатов «ПСЖ»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением об оскорблениях со стороны болельщиков «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В той встрече француз забил единственный гол и принес мюнхенскому клубу победу.

«В первом матче с «ПСЖ» парижские фанаты меня оскорбляли. Но я сказал себе: «Хорошо, ты не должен менять мнение из-за пары человек». Когда ты забиваешь, тебе всегда хочется прокатиться на коленях, но я хотел проявить уважение к команде, в которой провел 7 лет», — цитирует Комана Canal+.

С 2005 по 2013 год футболист был в системе «ПСЖ». За основную команду парижан он провел 3 матча.