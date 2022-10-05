Клим Костин забросил первую шайбу в этой предсезонке НХЛ

«Сент-Луис» увеличил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Миннесоты». Счет стал 4:1 в пользу «Блюз».

На 14-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Клим Костин. Для 23-летнего россиянина это первая шайба в этой предсезонке.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Блюз» в первом матче сыграют против «Коламбуса» (16 октября).