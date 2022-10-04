Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:58

Клопп: «Ожидаем, что «Рейнджерс» серьезно будет бороться за хороший результат с «Ливерпулем»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Рейнджерс».

«В целом у «Рейнджерс» сейчас все очень хорошо. Мы ожидаем, что он серьезно будет бороться за хороший результат. «Рейнджерс» — хорошая команда, она хорошо тренирована. В прошлом году она провела исключительный сезон в еврокубках. Это то, к чему мы должны быть готовы. Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы.

Мы пропускаем похожие голы. У нас смелый стиль обороны, но, когда нам не хватает слаженности, возникают дыры. Раньше мы закрывали их за счет высокоинтенсивной игры, но если этого не делать, соперник воспользуется шансом. Надо защищаться плотнее. Игра в обороне — это искусство, и очень долго у нас с ним было все в порядке. Сейчас же, когда это не так, понимаешь, что надо возвращаться к азам», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» пройдет сегодня, 4 октября и начнется в 22:00 мск.

Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Рейнджерс

 

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Рейнджерс
Юрген Клопп
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Военный эксперт оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Нагельсманн о матче с «Викторией»: «Баварии» придется изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков»
Главный тренер «Аякса»: «Мы совершенно точно можем обыграть «Наполи»
Дармиан: «Игроки «Интера» очень уважают «Барселону», но для нас это отличная возможность»
Хави: «Постараемся доминировать и воспользоваться тем, что «Интер» не в лучшей форме»
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: мощи Кейна не хватит для победы в гостях?
«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: Фирмино и Салах не оставят шансов шотландцам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хави: «Постараемся доминировать и воспользоваться тем, что «Интер» не в лучшей форме»

Дармиан: «Игроки «Интера» очень уважают «Барселону», но для нас это отличная возможность»