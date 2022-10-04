Клопп: «Ожидаем, что «Рейнджерс» серьезно будет бороться за хороший результат с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Рейнджерс».

«В целом у «Рейнджерс» сейчас все очень хорошо. Мы ожидаем, что он серьезно будет бороться за хороший результат. «Рейнджерс» — хорошая команда, она хорошо тренирована. В прошлом году она провела исключительный сезон в еврокубках. Это то, к чему мы должны быть готовы. Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы.

Мы пропускаем похожие голы. У нас смелый стиль обороны, но, когда нам не хватает слаженности, возникают дыры. Раньше мы закрывали их за счет высокоинтенсивной игры, но если этого не делать, соперник воспользуется шансом. Надо защищаться плотнее. Игра в обороне — это искусство, и очень долго у нас с ним было все в порядке. Сейчас же, когда это не так, понимаешь, что надо возвращаться к азам», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» пройдет сегодня, 4 октября и начнется в 22:00 мск.