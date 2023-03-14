Клопп — о «Реале»: «Я их уважаю, фантастическая команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Первая игра команд завершилась со счетом 5:2 в пользу мерсисайдцев.

«Нам нечего терять. Это лучше, чем, когда можешь потерять все. Мы можем проиграть отдельный матч, мы это уже видели, нам это не нравится. Я бы предпочел ситуацию Карло [Анчелотти], когда нужно защитить преимущество в три гола.

«Реал» никогда не теряет уверенности в себе, это огромный навык для команды. Ничто не может негативно сказаться на них. Это абсолютно восхитительно. Все дело в менталитете. Я их уважаю, фантастическая команда» — цитирует Клоппа сайт УЕФА.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится завтра, 14 марта. Начало — в 23.00 мск.