Клопп о победе над «Наполи»: «Мы хотели показать реакцию после поражения от «Лидса»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (2:0).
«Мы играли против невероятно сильной команды. Наша команда подошла в правильном настроении, мы устроили настоящий бой, не дав оппоненту свободного пространства. Мы знаем, насколько хорош «Наполи». Но наша цель заключалась в том, чтобы показать реакцию игроков «Ливерпуля» после субботнего поражения от «Лидса» в АПЛ, и это именно то, что мы сделали», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
«Наполи» и «Ливерпуль» заняли первое и второе места в группе A соответственно и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место занял «Аякс», который сыграет в плей-офф Лиги Европы.
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Основные источники исследования