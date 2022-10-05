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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Это было именно то, что нам было нужно. Это было супер, убедительное выступление, первоклассная защита, все выложились в этом новом составе. Да, иногда вам приходится что-то менять. Конечно, для «Рейнджерс» было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0 — я более чем счастлив», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.
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Основные источники исследования