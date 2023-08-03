Клуб с Фарерских Островов впервые сыграет в групповой стадии еврокубков

«Клаксвик» в серии пенальти обыграл шведский «Хеккен» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клуб с Фарерских Островов пробился в следующую стадию, где сыграет с «Мольде».

Таким образом, «Клаксвик» гарантировал себе участие в групповой стадии еврокубков. Если команда проиграет «Мольде» по сумме двух встреч, то отправится в плей-офф квалификации Лиги Европы. Если же и там будет поражение, то «Клаксвик» попадет в групповую стадию Лиги конференций.

Впервые в истории клуб с Фарерских Островов сыграет на групповой стадии еврокубков.