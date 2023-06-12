Коэ заявил, что «Интер» достойно смотрелся в финале Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Интера» Бенуа Коэ отреагировал на поражение миланского клуба от «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (0:1).

«До матча я говорил, что «Интеру» нечего терять, так оно и получилось. Горжусь, что команда смотрелась не хуже клуба, который потратил около 2-х миллиардов евро на трансферы, а где-то и лучше. Увы, не повезло, но любой скажет, что «Интер» смотрелся достойно. Индзаги доказал, что он классный тренер и заслужил трансферы. Команде нужно усиление, чтобы бороться за «Скудетто» и постараться хорошо выступить в Лиге чемпионов и в следующем сезоне. Руководство учтет пожелания главного тренера», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Коэ.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. «Горожане» сделали требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и ЛЧ.

Симеоне Идзаги возглавляет «Интер» с 2021 года. Миланская команда под его руководством становилась двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии.