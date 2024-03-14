Коке: «У «Атлетико» один из лучших, если не лучший, вратарь в мире»

Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал победу над «Интером» (2:1, пен. — 4:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда мы демонстрируем такой настрой, такую интенсивность, такую концентрацию, мы становимся совершенно другой командой, чем та, которую мы видели в последних играх, особенно на выезде. Надеюсь, мы сможем и дальше играть на таком уровне, как сегодня. Нам еще многое надо улучшить, но этой победой стоит насладиться, потому что мы показали отличную игру против очень непростой команды. Выход Мемфиса [Депая] на поле изменил игру, и теперь у нас есть один из лучших, если не лучший, вратарь в мире. Сегодня он это продемонстрировал», — цитирует пресс-служба УЕФА Коке.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.