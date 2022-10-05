Коке отметил игру футболистов «Брюгге» в матче с «Атлетико»

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Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Мы играли против соперника, который прекрасно выступает в Лиге чемпионов. «Брюгге» проявил настойчивость в эпизодах, которые привели к забитым мячам. Это ровная группа. Мы должны проявить упорство, потому что нам ничего не достанется просто так», — цитирует Коке сайт УЕФА.
После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Атлетико» идет на 4-й строчке с 3 очками.
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Основные источники исследования