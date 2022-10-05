Коке отметил игру футболистов «Брюгге» в матче с «Атлетико»

Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы играли против соперника, который прекрасно выступает в Лиге чемпионов. «Брюгге» проявил настойчивость в эпизодах, которые привели к забитым мячам. Это ровная группа. Мы должны проявить упорство, потому что нам ничего не достанется просто так», — цитирует Коке сайт УЕФА.