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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о выплатах УЕФА российской стороне компенсации за организацию финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге.
«Никакой сенсации нет. Не по нашей вине финал Лиги чемпионов не приехал в Санкт-Петербург в этом году. Мы в этом не виноваты! Мы на это событие потратили свой бюджет. Оргкомитет работал как только мог. Наши все посчитали и выставили УЕФА счет. Это правильно, однозначно. Никаких поводов говорить, что что-то смягчилось, нет. Это элементарная оплата тех расходов, которые мы понесли», — сказал Колосков «СЭ».
25 февраля УЕФА официально назначил новым местом проведения финального матча «Стад де Франс» во Франции — домашний стадион «ПСЖ». Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена».
(Константин Белов)
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