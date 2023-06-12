Колыванов: «Когда Холанн набирает скорость, он становится танком, но защитники «Интера» хорошо сыграли по нему»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о победе «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Матч получился боевым, «Интер» достойно выглядел. Игроки «Ман Сити» точно выше по классу, но итальянцы показали характер. Не скажу, что финал получился ярким, но самоотдача зашкаливала. Единственное, у Лукаку что-то опять не заладилось. Как в матче с Хорватией на чемпионате мира. Теперь у «Ман Сити» есть самый главный трофей континента. Больше заслуженно, чем незаслуженно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова.

Также он предположил, почему у форварда «горожан» Эрлина Холанна не получилось проявить себя в этой игре.

«Он выполнил много черновой работы, не смог сыграть так ярко, но у него были моменты. Видно, что потенциал огромный. Если будешь невнимательно играть по нему, то он быстро тебя накажет. Тем более, когда он набирает скорость, становится танком. Защитники «Интера» хорошо сыграли по нему», — добавил специалист.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и ЛЧ. В честь этого команда 12 июня проведет праздничный парад.