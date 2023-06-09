Колыванов: ««Интер» проиграет в финале Лиги чемпионов, если будет играть в открытый футбол»

Бывший футболист итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити».

«Матч будет непредсказуемым. «Интер» будет мобилизован на 200 процентов. Итальянцы понимают, что «Сити» их выше классом. «Интер» проиграет, если будет играть в открытый футбол. У итальянцев мужская команда, они соберутся в решающий момент. Я болею за Индзаги. Я играл против него, мы ходили в рестораны. Он очень классный тренер. В «Сити» вкачиваются миллиарды, покупают лучших футболистов каждый год. А «Интер» со средними игроками вышел в финал. Я не буду болеть за «Сити». Сколько бы денег не вкладывали в клуб, но есть человеческие качества. Я буду болеть за «Интер», честно вам скажу», — приводит «Газета.Ru» слова Колыванова.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.