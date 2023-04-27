Колыванов признался, что не видит в итальянском футболе каких-то революционных изменений

Бывший игрок «Фоджи», «Болоньи» Игорь Колыванов, ныне тренирующий ивановский «Текстильщик», признался, что не видит в итальянском футболе каких-то революционных изменений, которые позволили пяти клубам из этой страны выйти в полуфиналы еврокубков.

«Вернулся ли итальянский футбол? Он никуда не уходил. Просто, может, стечение обстоятельств в плей-офф. «Интер» обыграл «Бенфику» в четвертьфинале, «Милан» — «Наполи», другой итальянский клуб. Если бы они попали на «Реал» или «Манчестер Сити», может, все по-другому сложилось бы. Но не нужно умалять достоинства итальянских клубов. Они всегда бьются в кубках до конца. Я не вижу ничего нового. Все идет как идет. Нельзя даже сказать, что в Италии самые дорогие футболисты сейчас играют. Просто так сложилось в этом сезоне, что клубы этой страны далеко продвинулись в еврокубках. Не вижу ли «Интер» или «Милан» фаворитом Лиги чемпионов? Нет, не вижу. Фаворит — кто-то из пары «Реал» — «Манчестер Сити». По составу они сильнее, чем «Милан» и «Интер». Сезон на сезон в Европе не приходится. Сейчас «выстрелили» итальянские клубы, потом сделают это команды из какой-то другой страны, где сильные чемпионаты», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

В полуфинале Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Милан». Первый матч пройдет 10 мая, ответная игра — 16 мая. Оба матча начнутся в 22:00 по мск.