Колыванов считает, что «Интер» может создать «Сити» проблемы в финале ЛЧ

Бывший нападающий сборной России и итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

«Интер» — бодренькая, сплоченная, мужская команда. «Сити», я скажу, будет непросто. У «Интера» ребята тоже бегут, бьются, физически хорошо готовы. Тем более, в последние месяца полтора миланцы на очень хорошем уровне играют — что в Лиге чемпионов, что у себя в чемпионате. Даже не знаю, кому отдать предпочтение. Если «Сити» кураж поймает, то может любую команду в мире победить. Они играют в быстрый футбол, плюс есть Холанд, который цепляется за мячи. Да, он «Реалу» не забил, но за счет него другие партнеры играют», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером», который в полуфинале турнира одержал победу над «Миланом» по сумме двух матчей (3:0). Финал ЛЧ пройдет 10 июня в Стамбуле.