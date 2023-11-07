Колыванов: «Милану» банально нечего терять. Думаю, он сможет создать конкуренцию в поединке с «ПСЖ»

Бывший форвард «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов высказался о шансах «Милана» победить «ПСЖ» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«У «Милана» серьезные соперники в группе Лиги чемпионов. Наверное, одни из сильных. У них один из последних шансов вырвать победу и обеспечить себе весенние еврокубки. «Милану» банально нечего терять. Они провалили этот розыгрыш ЛЧ, и теперь появляется шанс, за который в срочном порядке нужно зацепиться. Думаю, они смогут создать конкуренцию в этом поединке. Бесспорно, состав «ПСЖ» сильнее, и им удастся сохранить лидерство в своей группе. Может быть, в статусе лидера позволят себе потерю очков в игре против «Милана». Поэтому будет очень интересная игра. Ждем первые голы от «Милана», — цитирует Колыванова ODDS.ru.

Матч между «Миланом» и «ПСЖ» пройдет во вторник, 7 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени. На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу группы F, набрав 6 очков. Итальянская команда с 2 очками идет на последней строчке.