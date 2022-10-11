Комитет УЕФА оштрафовал «Селтик» на 15 тысяч евро за антимонархический баннер

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Комитет УЕФА оштрафовал шотландский «Селтик» за демонстрацию фанатами клуба баннера с антимонархическим лозунгом в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1). Об этом сообщает журналист Роб Харрис.
По словам источника, сумма штрафа составила 15 тысяч евро.
Во время матча «Селтик» — «Шахтер», который прошел 14 сентября в Варшаве (Польша), болельщики шотландского клуба показали баннер с надписью «##### корону» и скандировали оскорбительные кричалки. События произошли менее чем спустя неделю после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования