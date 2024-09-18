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Сегодня, 07:13

Компани рассказал, почему решил заменить Нойера в матче с загребским «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о причинах замены вратаря Мануэля Нойера в матче 1-го тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (9:2).

«Это было предусмотрительное действие. Мы не хотели рисковать», — приводит слова Компани пресс-служба клуба.

17 сентября «Бавария» со счетом 9:2 обыграла загребское «Динамо». Нойер был заменен после первого тайма на Свена Ульрайха. Мюнхенцы стали первой командой, забившей девять голов в матче Лиги чемпионов УЕФА (с 1992 года, не считая игр квалификации).

«Бавария» с 3 очками занимает первое место в турнирной таблице ЛЧ. 2 октября команды сыграет против «Астон Виллы».

Венсан Компани
Мануэль Нойер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Динамо (Загреб)

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