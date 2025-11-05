Конкурент Сафонова не впечатлил в матче против «Баварии»

В матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, который состоялся 4 ноября в Париже, местный «ПСЖ» со счетом 1:2 уступил «Баварии». Весь матч в составе парижан провел французский голкипер Люка Шевалье. Российский вратарь Матвей Сафонов был в заявке на матч. Итальянские спортивные СМИ, освещающие все матчи Лиги чемпионов, не очень высоко оценили игру французского голкипера: Corriere dello Sport — 6,0; La Gazzetta dello Sport — 6,0; Tuttosport — 5,5.



Грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия также провел полный матч. Итальянские СМИ поставили ему невысокие оценки: La Gazzetta dello Sport — 5,0; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 5,5.



Свой следующий поединок в Лиге чемпионов «ПСЖ» проведет 26 ноября дома против «Тоттенхэма».

Ратель Забудьте про Мотю. Всё, не вылезти ему с лавки. Может, конечно, сколько-то матчей маловажных сыграет, но не факт. Ещё один пример для жаждущих уехать. Уехать - пропасть. 05.11.2025