Конкурент Сафонова не впечатлил в матче против «Баварии»

5 ноября, 16:50
В матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, который состоялся 4 ноября в Париже, местный «ПСЖ» со счетом 1:2 уступил «Баварии».
Весь матч в составе парижан провел французский голкипер Люка Шевалье. Российский вратарь Матвей Сафонов был в заявке на матч.
Итальянские спортивные СМИ, освещающие все матчи Лиги чемпионов, не очень высоко оценили игру французского голкипера: Corriere dello Sport — 6,0; La Gazzetta dello Sport — 6,0; Tuttosport — 5,5.
Грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия также провел полный матч. Итальянские СМИ поставили ему невысокие оценки: La Gazzetta dello Sport — 5,0; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 5,5.
Свой следующий поединок в Лиге чемпионов «ПСЖ» проведет 26 ноября дома против «Тоттенхэма».
Ратель
Забудьте про Мотю. Всё, не вылезти ему с лавки. Может, конечно, сколько-то матчей маловажных сыграет, но не факт. Ещё один пример для жаждущих уехать. Уехать - пропасть.
05.11.2025
05.11.2025