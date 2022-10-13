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Лига чемпионов

Сегодня, 07:01

Консейсау — о победе над «Байером»: «Горжусь результатом и игрой»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Байером» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это была сложная игра, типичная для Лиги чемпионов, против команды из сильного чемпионата. Игроков можно поздравить — мы выступили очень хорошо. У них было отличное отношение, высокий уровень самоотдачи. Я горжусь результатом и игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

«Порту» после четырех туров занимает 2-е место в группе B — 6 очков. «Байер» идет последним — 3 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035692--leverkusen-vs-porto/
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«Байер» — «Порту»: видеообзор матча Лиги чемпионов