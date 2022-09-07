Конте пожелал удачи главному тренеру «Марселя» перед матчем с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя» поделился мнением о главном тренере команды соперника Игоре Тудоре.

«Игор — мой друг, мы долго играли вместе. Очень рад видеть его на тренерской скамейке большого европейского клуба. Желаю ему и «Марселю» всего наилучшего, но только не в двух матчах с нами», — цитирует Конте сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» — «Марсель» состоится сегодня, 7 сентября, в Лондоне. Начало — в 22.00 мск.