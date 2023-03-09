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Лига чемпионов

Сегодня, 03:28

Конте: «Не могу упрекать игроков «Тоттенхэма», потому что они сделали все возможное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Антонио Конте.
Фото Reuters
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Милана» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшнему поединку. Меньян — очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга. В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

Думаю, что мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.

 
8&nbsp;марта. &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. «Тоттенхэм» и «Милан» не забили голов. Итальянская команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036592--tottenham-vs-milan/
Антонио Конте
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