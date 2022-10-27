Конте раскритиковал ВАР после ничьей со «Спортингом» из-за отмененного гола

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после матча со «Спортингом» (1:1) в 5-м туре Лиге чемпионов выразил недовольство системой ВАР. Он остался возмушен отмененным голом Харри Кейна.

«Я думаю, что мяч был перед Кейном, поэтому гол есть гол. Я не понимаю, какую линию они начертили. Очень сложно комментировать это решение. ВАР наносит большой ущерб. Хотел бы посмотреть, отменят ли они на другом стадионе какой-то топ-команды гол такого типа. Я хотел бы это знать.

Много несправедливости. Мне не нравятся такие ситуации. Я не вижу ничего хорошего. Второй тайм был положительным, и мы играли с большой интенсивностью. Мы заслужили победу, но мы знаем, что произошло. Я не понимаю, почему мы должны подходить к следующей игре, чтобы выйти в плей-офф. Когда вы придумываете такие ситуации, вы наносите большой ущерб клубу. В этом проблема», – цитирует BBC Конте.

«Тоттенхэм» идет на первом месте в группе – 8 очков, а «Спортинг» имеет на одно очко меньше.