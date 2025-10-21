Дубль Нмечи принес «Боруссии» победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Копенгаген» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:2.

Дубль у гостей оформил Феликс Нмеча. 25-летний немец забил на 20-й и 76-й минутах. Еще по голу на счету Рами Бенсебаини (пенальти, 61-я) и Фабиу Силвы (87-я).

Хозяева отыграли один мяч благодаря автоголу Вальдемара Антона на 33-й минуте и забили еще один на 90+1-й — отличился Виктор Дадасон.

«Боруссия» (7 очков) поднялась на четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Копенгаген» (1) потерпел второе поражение подряд и идет 31-м.