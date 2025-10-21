Видео
21 октября, 23:52

Дубль Нмечи принес «Боруссии» победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Боруссия» в Дании разгромила «Копенгаген» в Лиге чемпионов.
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Копенгаген» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:2.

Дубль у гостей оформил Феликс Нмеча. 25-летний немец забил на 20-й и 76-й минутах. Еще по голу на счету Рами Бенсебаини (пенальти, 61-я) и Фабиу Силвы (87-я).

Хозяева отыграли один мяч благодаря автоголу Вальдемара Антона на 33-й минуте и забили еще один на 90+1-й — отличился Виктор Дадасон.

«Боруссия» (7 очков) поднялась на четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Копенгаген» (1) потерпел второе поражение подряд и идет 31-м.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
2:4
Боруссия Д
Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Копенгаген
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
