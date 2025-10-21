«Копенгаген» — «Боруссия» Д: Ларссон, Классон, Гирасси и Беллингем выйдут с первых минут

«Копенгаген» и «Боруссия» Д объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Копенгаген»: Котарски, Судзуки, Габриэл, Хатзидиакос, Мелинг, Ларссон, Лерагер, Клем, Ашури, Мукоко, Классон.

Запасные: Буур, Рунарссон, Дадасон, Гарананга, Сарапата, Заге, Лопес, Мадсен.

«Боруссия» Д: Кобель, Коуту, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Свенссон, Беллингем, Нмеча, Брандт, Гирасси, Байер.

Запасные: Остржински, Мейер, Зюле, Рюэрсон, Ансельмино, Гросс, Забитцер, Адейеми, Силва, Чуквуэмека.

Игра «Копенгаген» — «Боруссия» Д пройдет во вторник, 21 октября, и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию этого и других матчей вечера.

«Боруссия» Д занимает восьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 4 очками, «Копенгаген» идет на 29-й строчке с 1 очком.