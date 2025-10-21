«Копенгаген» и «Боруссия» проведут матч в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Матч состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)

Следить за ключевыми событиями игры «Копенгаген» — «Боруссия» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встреч игрового дня Лиги чемпионов.

Трансляцию матча в Копенгагене в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). В отдельном окне предлагается перекличка лучших моментов всех игр с временем начала 22.00 мск.

Во 2-м туре общего этапа «Копенгаген» уступил «Карабаху» (0:2), а «Боруссия» обыграла «Атлетик» (4:1).