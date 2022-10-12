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«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Игра прошла в Дании.
Голов в этой встрече забито не было. В начале игры полузащитник Рияд Махрез не реализовал пенальти. На 30-й минуте красную карточку получил защитник английской команды Серхио Гомес.
«Манчестер Сити» с 10-ю очками лидирует в группе G. У «Копенгагена» 3-е место — 2 очка.
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