«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Игра прошла в Дании.

Голов в этой встрече забито не было. В начале игры полузащитник Рияд Махрез не реализовал пенальти. На 30-й минуте красную карточку получил защитник английской команды Серхио Гомес.

«Манчестер Сити» с 10-ю очками лидирует в группе G. У «Копенгагена» 3-е место — 2 очка.