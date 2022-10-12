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Лига чемпионов

Сегодня, 04:55

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
«Манчестер Сити» — «Копенгаген».
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Игра прошла в Дании.

Голов в этой встрече забито не было. В начале игры полузащитник Рияд Махрез не реализовал пенальти. На 30-й минуте красную карточку получил защитник английской команды Серхио Гомес.

«Манчестер Сити» с 10-ю очками лидирует в группе G. У «Копенгагена» 3-е место — 2 очка.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
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П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

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Шахтер Д 1
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Матч завершен

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1.41

Ф1(1.5)

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