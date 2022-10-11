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Лига чемпионов

Сегодня, 21:41

«Манчестер Сити» в меньшинстве сыграл вничью с «Копенгагеном»

Руслан Минаев
Джек Грилиш.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Матч начался для «горожан» не лучшим образом: на 11-й минуте судья не засчитал гол Родри, позже пенальти не реализовал Рияд Махрез. А на 30-й минуте прямую красную карточку получил защитник Серхио Гомес.

«Ман Сити» набрал 10 очков и лидирует в группе G. «Копенгаген» набрал 2 очка и поднялся на третью строчку, обогнав «Севилью».

Лига чемпионов. Группа G
11 окт, 19:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
0:0
Манчестер Сити

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 0
Реал 0
1-й тайм

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
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