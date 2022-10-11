«Манчестер Сити» в меньшинстве сыграл вничью с «Копенгагеном»

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Матч начался для «горожан» не лучшим образом: на 11-й минуте судья не засчитал гол Родри, позже пенальти не реализовал Рияд Махрез. А на 30-й минуте прямую красную карточку получил защитник Серхио Гомес.

«Ман Сити» набрал 10 очков и лидирует в группе G. «Копенгаген» набрал 2 очка и поднялся на третью строчку, обогнав «Севилью».