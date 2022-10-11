Сегодня, 20:10
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез не реализовал пенальти на 24-й минуте матча 4-го тура группового турнира с «Копенгагеном».
Вратарь датского клуба Камиль Грабара отбил удар 31-летнего алжирского футболиста. 11-метровый был назначен в ворота «Копенгагена» из-за игры рукой защитником Николаем Бойлесеном в штрафной. Главный арбитр встречи Артур Диаш поставил пенальти после подсказки ВАР.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити».
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Основные источники исследования