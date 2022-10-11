«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: Марез не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез не реализовал пенальти на 24-й минуте матча 4-го тура группового турнира с «Копенгагеном».

Вратарь датского клуба Камиль Грабара отбил удар 31-летнего алжирского футболиста. 11-метровый был назначен в ворота «Копенгагена» из-за игры рукой защитником Николаем Бойлесеном в штрафной. Главный арбитр встречи Артур Диаш поставил пенальти после подсказки ВАР.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити».