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Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес получил красную карточку на 30-й минуте матча 4-го тура группового турнира с «Копенгагеном».
22-летний испанский защитник сфолил на сопернике перед штрафной площадью английской команды. Главный арбитр встречи Артур Диаш после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора показал Гомесу красную карточку.
Ранее нападающий «Ман Сити» Рияд Марез не реализовал пенальти на 24-й минуте матча с датской командой.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити».
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