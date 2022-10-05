Диогу Кошта — о победе над «Байером»: «Не сомневаюсь, что сможем повторить этот успех в Германии»

Вратарь «Порту» Диогу Кошта прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я счастлив, что смог помочь команде. Знали, насколько важен этот матч. Хотели сохранить шансы на выход из группы. Я сыграл хорошо, и вся команда была на высоте. Нас очень трудно обыграть в таких случаях. Впереди еще один трудный матч в Германии, но я не сомневаюсь, что мы сможем повторить этот успех», — цитирует пресс-служба УЕФА Кошту.

«Порту» занимает 2-е место в группе D, набрав 3 очка. «Байер» с тремя очками располагается на 3-й строчке.