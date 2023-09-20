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Лига чемпионов

Сегодня, 06:53

Коштинья: «Победа «Порту» над «Шахтером» сомнений не вызывала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель Лиги чемпионов-2004 в составе «Порту» Коштинья прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы и так осознавали то, что фаворитом является «Порту», а команда это на поле доказала. «Шахтер» хорошо сражался и даже сумел забить великолепный гол, но победа «Порту» сомнений не вызывала. Галено отлично провел матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Коштинью.

«Порту» с 3 очками идет на втором месте в группе H. «Шахтер» занимает третью строчку.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039193--shakhtar-donetsk-vs-fc-porto/
Франсишку Жозе Родригиш да Кошта (Коштинья)
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