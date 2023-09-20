Коштинья: «Победа «Порту» над «Шахтером» сомнений не вызывала»

Победитель Лиги чемпионов-2004 в составе «Порту» Коштинья прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы и так осознавали то, что фаворитом является «Порту», а команда это на поле доказала. «Шахтер» хорошо сражался и даже сумел забить великолепный гол, но победа «Порту» сомнений не вызывала. Галено отлично провел матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Коштинью.

«Порту» с 3 очками идет на втором месте в группе H. «Шахтер» занимает третью строчку.