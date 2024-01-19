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Сегодня, 22:29

Роналду — о фаворитах ЛЧ: «Это всегда одни и те же клубы: «Бавария», «Сити», «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов-2023/24.

«У «Манчестер Сити» есть потенциал для того, чтобы снова это сделать. У них хорошая команда, некоторые футболисты вышли на свой пик, они играют в хороший футбол. Думаю, шансы на победу хорошие. Но посмотрим, многие факторы могут повлиять на это. Фаворит ЛЧ? Это всегда одни и те же клубы: «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал». Эти три команды будут бороться за места в финале», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Роналду один раз выигрывал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2007/08) и три раза с «Реалом» (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18).

Криштиану Роналду
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аль-Наср
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