6 ноября, 08:27

Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Кайратом» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Интер» мог бы сыграть и получше, но 3 очка есть, и это важнее всего. Хотели иметь после 4 туров 12 очков и добились этого. Глядя на наше положение в турнирной таблице, принимаю его таким, как есть. В Лиге чемпионов всегда тяжело играть. Работаю над тем, чтобы как можно лучше мотивировать игроков. Сегодня мы иногда несколько торопились, когда могли бы сыграть лучше. Но в итоге все сделали хорошо, забив и победив», — цитирует официальный сайт УЕФА Киву.

«Интер» с 12 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Кайрат» идет на 34-й строчке — 1 очко.

Полузащитник &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль бьет по&nbsp;воротам &laquo;Брюгге&raquo;.ВАР спас «Барселону» от кошмарного поражения в Брюгге, крутая ничья «Карабаха» и «Челси», Моуринью снова без победы
Источник: Официальный сайт УЕФА
