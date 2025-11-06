Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Кайратом» (2:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Интер» мог бы сыграть и получше, но 3 очка есть, и это важнее всего. Хотели иметь после 4 туров 12 очков и добились этого. Глядя на наше положение в турнирной таблице, принимаю его таким, как есть. В Лиге чемпионов всегда тяжело играть. Работаю над тем, чтобы как можно лучше мотивировать игроков. Сегодня мы иногда несколько торопились, когда могли бы сыграть лучше. Но в итоге все сделали хорошо, забив и победив», — цитирует официальный сайт УЕФА Киву.

«Интер» с 12 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Кайрат» идет на 34-й строчке — 1 очко.