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Сегодня, 19:42

Гальтье: «Вы издеваетесь? Думаете, мне нравилось смотреть на игру «ПСЖ» в матче против «Баварии»?»

Виталий Косик
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье резко отреагировал на вопрос о матче его команды в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Вы издеваетесь надо мной? Я не был удовлетворен. Против «Баварии» я выбрал тот состав, который мог. Или вы думаете, что я планировал выход 16-летнего Уоррена Заира-Эмери в стартовом составе? Если вы думаете, что мне понравилось то, как моя команда играла против «Баварии», то вы не уважаете меня. «ПСЖ» должен атаковать. И неважно, привлекательный это должен быть футбол или невзрачный, главное, чтобы он приносил победу», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене, начало матча — 23.00 мск.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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