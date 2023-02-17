Гальтье: «Вы издеваетесь? Думаете, мне нравилось смотреть на игру «ПСЖ» в матче против «Баварии»?»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье резко отреагировал на вопрос о матче его команды в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Вы издеваетесь надо мной? Я не был удовлетворен. Против «Баварии» я выбрал тот состав, который мог. Или вы думаете, что я планировал выход 16-летнего Уоррена Заира-Эмери в стартовом составе? Если вы думаете, что мне понравилось то, как моя команда играла против «Баварии», то вы не уважаете меня. «ПСЖ» должен атаковать. И неважно, привлекательный это должен быть футбол или невзрачный, главное, чтобы он приносил победу», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене, начало матча — 23.00 мск.