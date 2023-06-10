Кркич: «Если «Интеру» удастся не пропустить в первом тайме, финал Лиги чемпионов может получиться интересным»

Бывший игрок «Барселоны» Боян Кркич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Давление на английский клуб может сыграть в пользу «Интера». «Манчестер Сити» — агрессивная команда, они забивают тебе, но они не могут так играть все 90 минут. Или даже 120 минут. Так что если «Интеру» удастся не пропустить в первом тайме, игра может получиться особенно интересной. Часто Гвардиолу критикуют за то, что он не выиграл Лигу чемпионов за пределами «Барселоны», но иногда я действительно не понимаю людей. То же самое говорили про Месси и чемпионате мира», — приводит слова Кркича La Gazzetta dello Sport.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22:00 мск.