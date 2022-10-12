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Лига чемпионов

Сегодня, 03:24

Кроос: «Реал» заслужил ничью в матче с «Шахтером»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Шахтер» многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад. К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.

После четырех туров «Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5-ю очками занимает третье место.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035699--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Тони Кроос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
0
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