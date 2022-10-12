Кроос: «Реал» заслужил ничью в матче с «Шахтером»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Шахтер» многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад. К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.
После четырех туров «Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5-ю очками занимает третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования