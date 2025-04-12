Кроос раскритиковал «Реал» за отсутствие характера в матче с «Арсеналом»

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос резко высказался о своей бывшей команде после их разгрома 0:3 от «Арсенала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«При счете 0:2 уже казалось, что игра потеряна. Обычно, когда «Реал» проигрывает, всегда наступает момент, когда чувствуешь — они могут отыграться. Но в этот раз я не увидел этой реакции после пропущенных мячей. Вместо борьбы создавалось впечатление, что они думали: «Только бы не пропустили четвертый!»

В ответном матче команде нужно показать совершенно другую игру. «Бернабеу» будет за них, и они обязаны атаковать без перерыва», — заявил немецкий футболист в своем подкасте Einfach mal Luppen.

Ответная встреча состоится 17 апреля на «Сантьяго Бернабеу».